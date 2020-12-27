27.12.2020, 11:02
Первой в Эстонии вакцинацию против COVID-19 пройдет врач Елена Розинко
Сегодня, 27 декабря, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса. Она будет проходить в медицинских учреждениях Кохтла-Ярве, Таллинна и Тарту.
Сегодня, 27 декабря, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса. Она будет проходить в медицинских учреждениях Кохтла-Ярве, Таллинна и Тарту.
Первой в Эстонии Ярвеском доме здоровья в Кохтла-Ярве провакцинируют врача-резидента Елену Розинко, сообщает rus.err.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Заклинаем Вас, не оставляйте чеки на кассах магазинов
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Российский ученый рассказал, когда закончится эпидемия КОВИД