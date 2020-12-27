27.12.2020, 11:02

Первой в Эстонии вакцинацию против COVID-19 пройдет врач Елена Розинко


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Perearst Laura Prett ja vaktsineerimine
Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 27 декабря, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса. Она будет проходить в медицинских учреждениях Кохтла-Ярве, Таллинна и Тарту.

Первой в Эстонии Ярвеском доме здоровья в Кохтла-Ярве провакцинируют врача-резидента Елену Розинко, сообщает rus.err.

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