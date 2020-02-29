Первого марта прекратит работу короткий номер полиции 110

Вызвать полицию по номеру экстренной помощи, который обслуживает Центр тревоги, в Эстонии можно еще с 2015 года. Закрытие короткого номера полиции завершает государственный проект по созданию единого номера экстренной помощи. В результате в Эстонии остается только единый номер экстренной помощи 112, по которому можно вызвать как полицию или спасателей, так и скорую помощь. По словам Юты Урбалу, руководителя службы организации сотрудничества Центра тревоги, это решение систематизировало и ускорило их работу.

”Центр тревоги получает миллион звонков в год, за сутки происходит в среднем 300 вызовов полиции. Многие происшествия требуют реакции сразу нескольких служб. В этом случае централизованная обработка звонков в экстренные службы позволяет ускорить все процессы и координировать действия”.

С 2015 года звонки на номер полиции 110 переводятся на номер экстренной помощи 112, и автоответчик на двух языках сообщает позвонившему, что старый номер закрывается. В результате этого, а также проведенной в последние годы информационной работы количество звонков на старый номер существенно сократилось и составляет всего несколько процентов от общего количество звонков в Центр тревоги.

По словам Юты Урбалу, центр все же будет следить за тем, чтобы звонки людей, по привычке набравших 110, и после 1 марта поступали в Центр тревоги на номер экстренной помощи 112.