Первого июня дети смогут бесплатно посетить Таллиннский городской музей и Ботанический сад

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, хотя обычно городские музеи по понедельникам закрыты, в этот раз было решено сделать исключение.

”По случаю Дня защиты детей мы в сотрудничестве с Таллиннским городским музеем и Ботаническим садом решили сделать всем чудесный подарок. Что может быть для детей лучше, чем содержательное и интересное время, проведенное с родителями — это заряжает всю семью позитивными эмоциями, — сказал Белобровцев. — Детей точно порадует и то, что первого июня после долгого перерыва вновь распахнет двери детский музей ”Миямилла”. Ботанический сад пестрит разнообразием красивых растений”.

Таллиннский городской музей, детский музей ”Миямилла”, подземные ходы башни ”Кийк-ин-де-Кёк” и Ингер­ман­ландского бастиона смогут предложить как детям, так и взрослым, разнообразные игры и занятия.

В башне и бастионных ходах ”Кийк-ин-де-Кёк” (Команданди теэ 2) с 13 до 16 часов пройдет музейный тур ”С детьми на городской стене” (на эстонском и русском языке), а с 14 до 15:30 на зеленой зоне возле будут башни проведены ”средневековые” игры.

В Городском музее (Вене 17) с 12 до 17 часов можно посмотреть выставки и поучаствовать в поисковой игре. Любители животных узнают, какое животное 800 лет назад пришло в Таллинн вместе с датским королем Вальдемаром.

Детский музей ”Миямилла” (Койдула 21С) приглашает детей на игры во дворе. С 12 до 12:30 в программе игры для малышей 2-5 лет, с 12:30 до 13:00 игры для детей 5-7 лет, с 14 до 15 часов — занятия для детей от 8 до 18 лет, а с 15:00 до 15:45 — игры для родителей. Со 2 июня детский музей переходит на обычный режим работы.

Ботанический музей открыт с 10 до 19 часов. В центре комплекса оранжерей — пальмовом доме — все еще ведутся работы по реновации. Другие здания — дом тропических, субтропических и сухолюбивых растений, а также территории Ботанического сада — открыты для посетителей.

Вход в музеи и Ботанический сад бесплатный для лиц в возрасте до 18 лет, в этот день билет для взрослых будет стоить 1 евро.