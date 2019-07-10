Первая жалоба! Мужчину не пустили домой по переходу возле Ümera Keskus из-за съемок

"Я живу на Раадику, на тренировку иду в зал по адресу Линнамяэ, 91. И вот утром дошел до зала, потренировался, а обратно меня не пускают по переходу рядом с Ümera Keskus.

И что, теперь мне бегать вдоль "канавы" и думать как попасть домой? И как в следующие дни попасть в зал? Что же, весь день идут съемки по всей длине канавы? Можно же и пропускать население к месту жительства? Бардак и издевательство над жителями!"

Если вы столкнулись с похожей проблемой, то пишите на почту rus@delfi.ee.