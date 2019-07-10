Первая жалоба! Мужчину не пустили домой по переходу возле Ümera Keskus из-за съемок(15)
Читатель RusDelfi Владимир отправил в редакцию жалобу на организацию пешеходного движения на Лаагна теэ во время съемок фильма Нолана.
Читатель RusDelfi Владимир отправил в редакцию жалобу на организацию пешеходного движения на Лаагна теэ во время съемок фильма Нолана.
"Я живу на Раадику, на тренировку иду в зал по адресу Линнамяэ, 91. И вот утром дошел до зала, потренировался, а обратно меня не пускают по переходу рядом с Ümera Keskus.
И что, теперь мне бегать вдоль "канавы" и думать как попасть домой? И как в следующие дни попасть в зал? Что же, весь день идут съемки по всей длине канавы? Можно же и пропускать население к месту жительства? Бардак и издевательство над жителями!"
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