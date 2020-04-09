09.04.2020, 20:50

Первая в Эстонии смерть медработника от коронавируса: за два часа до трагедии ничто не предвещало беды

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Кирсти Вайнкюла
EST
Первая в Эстонии смерть медработника от коронавируса: за два часа до трагедии ничто не предвещало беды
Foto: erakogu

Сиделка Курессаареской больницы Ульви Мулин (53) две недели мучилась дома от вызванных коронавирусом кашля и температуры по вечерам, пишет Eesti Ekspress.

Еще за два часа до смерти 7 апреля ничто не указывало на то, что мать четверых взрослых детей и бабушка четверых внуков Ульви лишится жизни из-за коронавируса.

По словам дочери Ульви Кятлин, мать получила положительный результат теста на коронавирус пару недель назад. Женщина осталась на карантине. По словам Кятлин, они никогда не думали, что заболевание матери может закончиться смертью.

"Никогда! Она, наоборот, все время утешала меня. Говорила, мол, Кятлин, не беспокойся так сильно. Мне уже лучше", — рассказывает дочь. Обычно они разговаривали с матерью днем, потому что приступы кашля и температура одолевали Ульви именно вечером, разговоры заставляли ее кашлять.

"У нее по вечерам была затяжная температура, 37-38 градусов, она делала ее слабой. Она все время была на связи с семейным врачом, по словам которого это заболевание и должно было так протекать. За день до смерти врач заменил антибиотики на другие. Мы поняли, что ситуация под контролем, так и должно быть".

Ульви жила одна, но семья — дети, сестры и друзья — все время были с ней на связи. Сын привозил под дверь дрова, и дочери оставляли на крыльце пакеты с продуктами. Семья была спокойна, потому что мать подчеркивала, что за нее не нужно беспокоиться, она делает точно так, как говорит семейный врач.

"Неделю назад я сказала маме, что так долго продолжается эта температура, что, может быть, нужно лечь в больницу. Может быть, воспаление легких? Мама сказала, что она ведь может сама дышать, в больницу ложатся те пациенты с коронавирусом, у кого трудности с дыханием. Она считала, что ее никто не отправил бы в больницу. Она верила, что болезнь отступает, эта температура тоже пройдет".

В прошлые выходные мать пожаловалась, что просит у семейного врача рентген.

"Она была уже так слаба от болезни, так устала от нее. И в понедельник она позвонила семейному врачу, я не знаю, о чем они говорили, но к вечеру понедельника она получила новый антибиотик. Младшая дочь привезла лекарства на крыльцо. Врач говорил, что это теперь поможет, это лекарство помогало и другим…", — рассказывает Кятлин, которую все-таки заставляло беспокоиться такое длительное течение болезни.

В последний раз Кятлин говорила с матерью в понедельник вечером.

"Она сказала, что слаба, что примет лекарства и ляжет".

Во вторник около трех часов Ульви говорила со своим другом и сказала, что ей хочется жареной рыбы.

"Другу она сказала, что она как-то ослабела. Что это означало, я не знаю. В любом случае сестра поехала в деревню, чтобы привезти рыбы. Когда сестра позвонила ей около половины пятого, что едет, хочет ли она чего-нибудь из магазина, то по телефону было слышно, что мама задыхается", — рассказывает Кятлин.

Сестра сразу позвонила в скорую помощь и поехала к матери.

"К сожалению, уже ничего нельзя было сделать…", — рассказывает Кятлин. Когда скорая помощь приехала, медики пытались оживить Ульви и отвезли женщину в Курессаарескую больницу в отделение интенсивной терапии. Час спустя медики констатировали смерть Ульви. Причиной смерти была острая дыхательная недостаточность.

Вчера утром Кятлин вместе с братом ездила в больницу поговорить с врачом.

"Мы узнали, что поскольку это такое новое заболевание, то всего точно не знают. Столько мы узнали, что лекарства были правильные… Но у нашей семьи вопрос: если человек, у которого легкая астма, он две недели был дома, каждый вечер с температурой, то могли бы врачи обращать на него больше внимания? Она ведь слушала врачей".

Для детей Ульви сейчас очень сложное время. Похороны провести невозможно, также запрещено попрощаться с матерью.

"Мы не увидим ее, нам нельзя к ней пойти… Мы были очень близки с мамой, она всегда была для нас. Человек с большим сердцем. Успевала много. Была такой хорошей женщиной, подобной которой я в своей жизни не видела. Я всегда говорила маме, что я не смогла бы делать ту работу, которую делала она. В основном была работа с больными стариками".

Ульви работала сиделкой в Курессаареской больнице, в отделении сестринского ухода два года.

Заведующий лечебной частью Курессареской больницы Эдвард Лаане неоднократно видел, как коварно ведет себя Covid-19 — утром пациент может разговаривать, но к вечеру медики больше не могут с ним контактировать.

Особенно под угрозой те, у кого предварительно есть заболевания дыхательных путей или повреждения легких — как Ульви.

"Они должны быть очень внимательными в отношении своего здоровья. Подчеркиваю, что антибиотик не лечит вирус — если здоровье за семь дней не улучшается, температура не проходит, то нельзя надеяться, что, может быть, теперь все-таки начнет проходить. Здесь нужно сразу поговорить с семейным врачом или вызвать скорую помощь. С этим заболеванием так, что у некоторых болезнь протекает очень быстро. Может образоваться тромб в легких или возникнуть кровотечение. Это заболевание очень осложненное. Я считаю, что мы еще увидим неожиданности".

Лаане добавляет из своего опыта, что 10-й день заболевания особенно опасен — если тогда ситуация ухудшится, перелом может произойти очень быстро.

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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