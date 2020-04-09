Первая в Эстонии смерть медработника от коронавируса: за два часа до трагедии ничто не предвещало беды

Еще за два часа до смерти 7 апреля ничто не указывало на то, что мать четверых взрослых детей и бабушка четверых внуков Ульви лишится жизни из-за коронавируса.

По словам дочери Ульви Кятлин, мать получила положительный результат теста на коронавирус пару недель назад. Женщина осталась на карантине. По словам Кятлин, они никогда не думали, что заболевание матери может закончиться смертью.

"Никогда! Она, наоборот, все время утешала меня. Говорила, мол, Кятлин, не беспокойся так сильно. Мне уже лучше", — рассказывает дочь. Обычно они разговаривали с матерью днем, потому что приступы кашля и температура одолевали Ульви именно вечером, разговоры заставляли ее кашлять.

"У нее по вечерам была затяжная температура, 37-38 градусов, она делала ее слабой. Она все время была на связи с семейным врачом, по словам которого это заболевание и должно было так протекать. За день до смерти врач заменил антибиотики на другие. Мы поняли, что ситуация под контролем, так и должно быть".

Ульви жила одна, но семья — дети, сестры и друзья — все время были с ней на связи. Сын привозил под дверь дрова, и дочери оставляли на крыльце пакеты с продуктами. Семья была спокойна, потому что мать подчеркивала, что за нее не нужно беспокоиться, она делает точно так, как говорит семейный врач.

"Неделю назад я сказала маме, что так долго продолжается эта температура, что, может быть, нужно лечь в больницу. Может быть, воспаление легких? Мама сказала, что она ведь может сама дышать, в больницу ложатся те пациенты с коронавирусом, у кого трудности с дыханием. Она считала, что ее никто не отправил бы в больницу. Она верила, что болезнь отступает, эта температура тоже пройдет".

В прошлые выходные мать пожаловалась, что просит у семейного врача рентген.

"Она была уже так слаба от болезни, так устала от нее. И в понедельник она позвонила семейному врачу, я не знаю, о чем они говорили, но к вечеру понедельника она получила новый антибиотик. Младшая дочь привезла лекарства на крыльцо. Врач говорил, что это теперь поможет, это лекарство помогало и другим…", — рассказывает Кятлин, которую все-таки заставляло беспокоиться такое длительное течение болезни.