30.03.2019, 19:31

Первая тройка Isamaa на выборах в Европарламент: Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс


rus.delfi.ee
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IRL pressikonverents
IRL pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Совет уполномоченных партии Isamaa утвердил предвыборную программу и список кандидатов на выборах в Европарламент. Возглавит список Рихо Террас.

Список Isamaa выглядит следующим образом:

  1. Рихо Террас
  2. Юри Луйк
  3. Виктория Ладынская-Кубитс
  4. Тынис Лукас
  5. Михаил Лотман
  6. Кятлин Кулдмаа
  7. Тармо Круузимяэ
  8. Урмас Рейнсалу
  9. Тунне Келам
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