30.03.2019, 19:31
Первая тройка Isamaa на выборах в Европарламент: Террас, Луйк и Ладынская-Кубитс
Совет уполномоченных партии Isamaa утвердил предвыборную программу и список кандидатов на выборах в Европарламент. Возглавит список Рихо Террас.
Совет уполномоченных партии Isamaa утвердил предвыборную программу и список кандидатов на выборах в Европарламент. Возглавит список Рихо Террас.
Список Isamaa выглядит следующим образом:
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