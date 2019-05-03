Первая половина мая будет дождливой и прохладной, вторая — сухой и теплой. Затем снова похолодает
Согласно прогнозу на месяц, первая половина мая будет дождливой и холоднее среднего, а вторая половина — сухой и теплее среднего.
Согласно прогнозу на месяц, первая половина мая будет дождливой и холоднее среднего, а вторая половина — сухой и теплее среднего.
В первой половине месяца будут превалировать области низкого давления, в связи с чем часто будут идти дожди и мокрый снег, хотя и в небольших объемах. Температура воздуха будет ниже обычного.
В районе 10 мая потеплеет. Во второй половине месяца область высокого давления с России распространится на Эстонию. Осадков будет мало, южные потоки принесут теплые воздушные массы, в результате чего воздух прогреется до 20 градусов. К концу месяца погода снова станет более влажной и холодной.
Средняя месячная температура воздуха составит 8,7-11,9 градусов, что соответствует среднему показателю. Количество осадков также будет соответствовать норме 30-55 мм.
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