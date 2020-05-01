01.05.2020, 17:30

Первая климатическая жалоба Эстонии: молодежь обратилась в суд в связи со строительством маслозавода

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Первая климатическая жалоба Эстонии: молодежь обратилась в суд в связи со строительством маслозавода
"Хочу будущее"

26 апреля эстонское молодежное общественное объединение климатических активистов Fridays For Future обратилось в Тартуский административный суд с требованием аннулировать выданное горуправой Нарва-Йыэсуу разрешение на строительство масляного завода ENEFIT282, а также обеспечить первоначальную правовую защиту.

Первая климатическая жалоба в Эстонии связана с тем обстоятельством, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом. Планирующийся на основании разрешения масляный завод не позволит Эстонии выполнить обязательства Парижского климатического соглашения и противоречит как целям устойчивого развития, так и цели Европейского Союза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

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Парижское соглашение — это международное глобальное соглашение, которое подписала и Эстония. Подписавшие его страны дали обещание вместе удержать рост глобальной средней температуры существенно ниже 2 °C и приложить усилия для ограничения роста температуры до 1,5 °C по сравнению с предшествующим промышленной революции временем. Соглашение является связующим для всех подписавших его стран, включая Эстонию. Помимо Парижского соглашения в прошлом году Эстония, проявив солидарность с другими членами Евросоюза, взяла на себя обязательство стремиться к климатической нейтральности.

Важно соблюдать международные соглашения, чтобы смягчать последствия изменения климата и обеспечить благоприятные условия для жизни будущих поколений. Строительство нового масляного завода еще на несколько десятилетий привяжет Эстонию к основанной на ископаемом топливе экономике, у которой однако отсутствует как экологическая, так и экономическая перспектива”, — поясняет климатический активист Керту Биргит Антон.

Активисты и раньше высказывались против строительства масляного завода, но безрезультатно. ”Летом мы говорили с премьер-министром и ясно дали понять, что молодежь не одобряет очередных государственных инвестиций в обновление сланцевой промышленности. В марте мы вместе с почти 20 молодежными объединениями обратились к правительству Эстонской Республики с просьбой отозвать решение о строительстве масляного завода”, — говорит климатический активист Кристин Сийль. — ”Грустно признавать, что наше мнение не учли. Данная жалоба в суд — это наша последняя возможность что-то предпринять, чтобы предотвратить реализацию этого загрязняющего окружающую среду проекта”.

По оценке истца, влияние разрешения на строительство запланированного завода также не было оценено должным образом. В отчете стратегической оценки воздействия на окружающую среду содержатся многочисленные недостатки, например, в связи со здоровьем человека. Показатели здоровья населения в Ида-Вирумаа значительно хуже, чем в среднем по Эстонии: средняя ожидаемая продолжительность жизни на 3,5 года ниже, чем в среднем по стране, и на 5,5 лет ниже по сравнению с самым здоровым регионом. Неопределенность оценки того, чем именно обусловлены негативные показатели по здоровью в регионе, не позволяет считать данную оценку воздействия серьезной и актуальной.

Справка

Горуправа Нарва-Йыэсуу 27 марта 2020 года постановлением №157 выдала разрешение на строительство масляного завода Enefit 282 предприятиям Enefit Energiatootmine AS и Enefit Kaevandused AS на находящемся в деревне Аувере.

Официальный истец -некоммерческое объединение MTÜ Loodusvõlu, созданное в 2019 году для объединения членов движения Fridays For Future в Эстонии. Цель MTÜ Loodusvõlu — защита природы и окружающей среды, для достижения которой помимо прочего проводится разъяснительная работа на тему климатических изменений и природы в целом, чтобы донести до общества понимание сберегания климата и природы как неоспоримых предпосылок для устойчивого развития.

В дополнение к упомянутому выше молодежному обращению, строительство нового масляного завода критикуют и другие группы по интересам. Например, общественные и научные организации по защите природы и окружающей среды, Палата возобновляемой энергии, политики, предприниматели и гражданские активисты. Заявление общественных природоохранных организаций поддержала и международная климатическая сеть CAN.

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