Первая климатическая жалоба Эстонии: молодежь обратилась в суд в связи со строительством маслозавода

По оценке истца, влияние разрешения на строительство запланированного завода также не было оценено должным образом. В отчете стратегической оценки воздействия на окружающую среду содержатся многочисленные недостатки, например, в связи со здоровьем человека. Показатели здоровья населения в Ида-Вирумаа значительно хуже, чем в среднем по Эстонии: средняя ожидаемая продолжительность жизни на 3,5 года ниже, чем в среднем по стране, и на 5,5 лет ниже по сравнению с самым здоровым регионом. Неопределенность оценки того, чем именно обусловлены негативные показатели по здоровью в регионе, не позволяет считать данную оценку воздействия серьезной и актуальной.
Справка
Горуправа Нарва-Йыэсуу 27 марта 2020 года постановлением №157 выдала разрешение на строительство масляного завода Enefit 282 предприятиям Enefit Energiatootmine AS и Enefit Kaevandused AS на находящемся в деревне Аувере.
Официальный истец -некоммерческое объединение MTÜ Loodusvõlu, созданное в 2019 году для объединения членов движения Fridays For Future в Эстонии. Цель MTÜ Loodusvõlu — защита природы и окружающей среды, для достижения которой помимо прочего проводится разъяснительная работа на тему климатических изменений и природы в целом, чтобы донести до общества понимание сберегания климата и природы как неоспоримых предпосылок для устойчивого развития.
В дополнение к упомянутому выше молодежному обращению, строительство нового масляного завода критикуют и другие группы по интересам. Например, общественные и научные организации по защите природы и окружающей среды, Палата возобновляемой энергии, политики, предприниматели и гражданские активисты. Заявление общественных природоохранных организаций поддержала и международная климатическая сеть CAN.
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