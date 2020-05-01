Первая климатическая жалоба Эстонии: молодежь обратилась в суд в связи со строительством маслозавода

Первая климатическая жалоба в Эстонии связана с тем обстоятельством, что выданное горуправой Нарвы-Йыэсуу разрешение на строительство противоречит международным климатическим и природоохранным соглашениям, а последствия не были оценены должным образом. Планирующийся на основании разрешения масляный завод не позволит Эстонии выполнить обязательства Парижского климатического соглашения и противоречит как целям устойчивого развития, так и цели Европейского Союза по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Парижское соглашение — это международное глобальное соглашение, которое подписала и Эстония. Подписавшие его страны дали обещание вместе удержать рост глобальной средней температуры существенно ниже 2 °C и приложить усилия для ограничения роста температуры до 1,5 °C по сравнению с предшествующим промышленной революции временем. Соглашение является связующим для всех подписавших его стран, включая Эстонию. Помимо Парижского соглашения в прошлом году Эстония, проявив солидарность с другими членами Евросоюза, взяла на себя обязательство стремиться к климатической нейтральности.

Важно соблюдать международные соглашения, чтобы смягчать последствия изменения климата и обеспечить благоприятные условия для жизни будущих поколений. Строительство нового масляного завода еще на несколько десятилетий привяжет Эстонию к основанной на ископаемом топливе экономике, у которой однако отсутствует как экологическая, так и экономическая перспектива”, — поясняет климатический активист Керту Биргит Антон.

Активисты и раньше высказывались против строительства масляного завода, но безрезультатно. ”Летом мы говорили с премьер-министром и ясно дали понять, что молодежь не одобряет очередных государственных инвестиций в обновление сланцевой промышленности. В марте мы вместе с почти 20 молодежными объединениями обратились к правительству Эстонской Республики с просьбой отозвать решение о строительстве масляного завода”, — говорит климатический активист Кристин Сийль. — ”Грустно признавать, что наше мнение не учли. Данная жалоба в суд — это наша последняя возможность что-то предпринять, чтобы предотвратить реализацию этого загрязняющего окружающую среду проекта”.