Период государственных экзаменов откроет экзамен по эстонскому языку

По решению правительства сдача государственных экзаменов не является обязательным условием для окончания средней школы этой весной. Экзаменуемые будут сдавать экзамен по математике и экзамен по эстонскому языку или эстонскому как второму языку.

Государственный экзамен по эстонскому языку состоит из двух частей, посредством которых оцениваются навыки чтения и грамотность. Учащийся может выбрать один из четырех вариантов экзаменационной работы. Часть работы, в фокусе которой находится оценка навыков чтения, содержит тексты разных жанров — художественные, публицистические и научно-популярные. В письменной части учащемуся требуется написать и озаглавить сочинение-рассуждение длиной в 400 слов. Государственный экзамен по эстонскому языку начнется в 10 и закончится в 16 часов. Подробное содержание экзамена будет опубликовано на домашней странице ЦУ Innove не позднее 16 часов.

В понедельник, 1 июня пройдет письменная часть экзамена по эстонскому языку как второму, устная часть пройдет 1-3 июня. Посредством экзамена оценивается владение языком на уровне В2, экзамен состоит из пяти частей — письменная часть, слушание, чтение, структура языка и устная часть. Письменная часть экзамена начнется в 10 часов утра и продлится примерно до 14.30.

В честь начала периода государственных экзаменов учащихся приветствует министр образования и науки Майлис Репс. Ее обращение прозвучит сегодня в 10 утра в эфире Vikerraadio, и 1 июня в 10 утра в эфире Радио-4.

Следующим государственным экзаменом будет экзамен по математике, который пройдет 5 июня. Государственного экзамена по английскому языку этой весной проводиться не будет. Международно признанные экзамены по иностранному языку состоятся: английский язык Cambridge Assessment English C1 Advanced 12 — 22 июня; немецкий язык Goethe-Zertifikat на уровни B1 и B2 — с 08 по 11 июня. Международно признанные экзамены по французскому и русскому языку запланированы на начало августа. ЦУ Innove отправит дополнительную информацию о том, когда они состоятся, в июне.