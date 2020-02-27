PERH просит людей с подозрением на коронавирус не обращаться в отделения экстренной медпомощи

Прежде всего следует в этом случае проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом или позвонить на горячую линию семейного врача 1220, или по телефону экстренной помощи 112.

"Там вы получите инструкции для дальнейших действий. При необходимости скорая помощь доставит пациента в больницу. Обращение в EMO может способствовать распространению вируса", - отметил главврач PERH Пеэп Тальвинг.

Он также рекомендовал тщательно взвешивать необходимость поездки в опасные регионы. По состоянию на 27.02 таковыми признаны Китай, Северная Италия, Южная Корея, Иран, Гонконг, Сингапур, Япония и Тенерифе. Сюда же можно отнести Макао, Тайвань, Малайзию, Бирму, Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.

Так как в Эстонии набирает силу сезонный грипп, больница просит воздержаться от посещения находящихся в больнице пациентов. Ведь даже если посетитель не ощущает симптомов болезни, он может являться переносчиком вируса гриппа, а значит поставить под угрозу находящихся в больнице пациентов, иммунитет которых ослаблен.

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