PERH: через каждые три-четыре минуты в травмпункт приходит новый пациент

Больницы советуют сегодня воздержаться от прогулок, но если ходьбы по улице не избежать, то стоит взять с собой полностью заряженный телефон, чтобы при необходимости вызвать помощь.
В травмпункт Ида-Таллиннской центральной больницы сегодня во второй половине дня обратились 50 человек. Между тем, день еще не закончился и обычно же зимой туда обращаются примерно 20 человек в сутки.
Северо-Эстонская региональная больница сообщает, что сегодня произошло чрезвычайно много ДТП и падений. В ортопедическом отделе травмпункта очень много больных, образовалась длинная очередь. Новые пациенты с травмами поступают через каждые три-четыре минуты.
Медики советуют. Если вы поскользнулись и упали, то стоит вызвать помощь. Для начала перевернитесь на бок и подтяните колени вверх и с помощью рук медленно помогите себе подняться. Если вы будете быстро подниматься, то можете снова упасть.
Если вам больно и вы чувствуете, что самостоятельно встать не можете, то вызовите себе помощь по телефону. При необходимости стоит вызвать скорую помощь.
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