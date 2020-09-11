Переживший пожар мини-Rimi в Раквере вновь открыт

”Наш мини-Rimi претерпел кардинальные изменения, и теперь выглядит так же, как самые современные магазины по всей Эстонии”, — сказала руководитель мини-Rimi в Раквере Леэло Вальк.

По словам Вальк, она довольна рядом нововведений после ремонта. ”У нас появились долгожданные кассы самообслуживания, стойка горячего питания и салат-бар. Кроме того, теперь по дороге на работу в Rimi можно приобрести горячий и свежий кофе. Покупателей также порадует тот факт, что теперь в магазине доступны экологически чистые продукты из ассортимента Talu Toidab. Отдельно представлены веганские продукты”, — сказала руководитель магазина.

”Я ждала открытия нового магазина с радостью и нетерпением, потому что прошло много времени с момента пожара прежде, чем мы смогли вернуться к работе. И мне, и персоналу очень нравится новая концепция мини-Rimi. На примере других магазинов я уже знала, что и наш магазин будет очень красивым”, — сказала Леэло Вальк.

Она добавила, что покупатели тоже очень ждали этого момента. ”Нередко у наших сотрудников на улице или в магазине спрашивали, когда мини-Rimi снова начнет работу. Открытие обновленного магазина — это долгожданное событие, и покупателям будет что изучить”.