Переживший нападение главврач PERH: крайне прискорбно, что публичное выступление врачей и ученых приводит к атакам

Профессор Талвинг подтвердил Delfi, что чувствует себя энергично и хорошо, а продолжил работу на следующий же день после нападения.

По состоянию на воскресенье Талвинг еще не знал причин нападения. Он считает, что одной из версий могли быть его научно основывающиеся на медицине взгляды и роль в научном совете при правительстве Эстонии. Об этой теории заявляла и полиция.

”Крайне прискорбно, что публичное выступление медицинских работников и ученых приводит к атакам. Мы годами занимались серьезной работой, чтобы наши коллеги врачи и медсестры активно выступали на темы здравоохранения и основывающаяся на доказательствах информация распространялась", — сказал Талвинг.

Профессор добавил, что медики занимаются общественной оповестительной работой в свое личное время вдобавок к основной работе. По его словам, врачи PERH кроме своей основной работы также выкладываются в дачу интервью, написание статей и другую работу по оповещению, как недавно открытые информационные сайты traumakeskus.ee и südamekeskus.ee, vähikeskus.ee или koroonakriis.ee.

Талвинг надеется, что реакцией на такие атаки не станет то, что врачи, ученые и другие специалисты будут бояться публично выступать.

"Данным происшествием занимается уголовное производство и я получил подтверждение, что безопасность членов научного совета находится под усиленным вниманием", — добавил глава PERH.