Пересечение границы со стороны РФ в Эстонию сейчас занимает больше времени

Департамент полиции погранохраны начал собирать у пребывающих в Эстонию данные об их поездке и возможных контактах с людьми, представляющих опасность заражения.

Такие данные собираются кроме пограничных пунктов восточной границы также в аэропорту и портах Таллинна, в Икла и Валга на границе с Латвией,

"Мы делаем все возможное, чтобы пересечение границу было удобным, но просим запастись временем и терпением", — говорит Яна Фролова

При возможности Департамент полиции и погранохраны просит распечатать и заполнить анкету заранее.

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