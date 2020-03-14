Пересечение границы со стороны РФ в Эстонию сейчас занимает больше времени
Пересечение границы со стороны РФ в Эстонию сейчас занимает больше времени, сообщила веб-констебль Яна Фролова в своем Facebook.
Пересечение границы со стороны РФ в Эстонию сейчас занимает больше времени, сообщила веб-констебль Яна Фролова в своем Facebook.
Департамент полиции погранохраны начал собирать у пребывающих в Эстонию данные об их поездке и возможных контактах с людьми, представляющих опасность заражения.
Такие данные собираются кроме пограничных пунктов восточной границы также в аэропорту и портах Таллинна, в Икла и Валга на границе с Латвией,
"Мы делаем все возможное, чтобы пересечение границу было удобным, но просим запастись временем и терпением", — говорит Яна Фролова
При возможности Департамент полиции и погранохраны просит распечатать и заполнить анкету заранее.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Раскрыты результаты вскрытия умерших от коронавируса
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»