Перенесший коронавирус житель Эстонии: я не стал скрывать результаты и меня заклеймили. А многие переболели тайком и избежали такой участи

Мужчина заболел в середине марта, когда в один из вечеров почувствовал озноб. Также у него поднялась температура. ”Поскольку накануне один мой знакомый сообщил, что имел близкий контакт с заболевшим, я сразу собрал необходимые вещи и самоизолировался в квартире, которая у нас стояла пустая. Температура была ниже 38 градусов, но сразу же появился сухой кашель”, — рассказывает он.

Поскольку тогда информации о вирусе было немного, мужчина стал звонить на 112 и кризисный инфотелефон 1247. „Но мои симптомы оказались недостаточными для проведения теста. Просили звонить 112, если возникнут трудности с дыханием. Через несколько дней мне все-таки сообщили, что я занесен в список тех, кому положен анализ. Результаты оказались положительными. Так что я стал официально больным коронавирусом”, — продолжает он.

”Я сообщил о своей болезни всем знакомым и коллегам, с которыми контактировал последние дни. […] Ожидание, небольшая температура, небольшой кашель, ночные кошмары. Утром я просыпался весь мокрый. Пил всевозможные тонизирующие травяные чаи и напитки”.

Через две недели температура У Кельпа ушла окончательно, но кашель пока сохранялся. Несмотря на то, что по мнению семейного врача мужчина выздоровел и мог вернуться в общество, он решил все-таки еще на неделю остаться на карантине. ”Мне звонили из полиции. Спрашивали, где я нахожусь и нужна ли помощь. Я поблагодарил и ответил, что прошло две недели и сейчас проблем нет. Даже еда и питье имеются”.

Мужчина отметил, что во время болезни получал очень много телефонных звонков, но когда речь зашла о выздоровлении и возвращении в социум, особой поддержки он не встретил: ”Телефонные разговоры заканчиваются довольно одинаково: кому-то в моем голосе слышится хрипотца, кому-то — покашливание”.

”Я поясняю, что как минимум последние 15 лет каждую весну у меня появляется аллергический кашель, и даже бывало, что полностью пропадал голос. Но никто не слушает. Многие отвечают, что болезнь может вернуться. Я говорю им, что тоже читал об этом, но примерно из полумиллиона заболевших в мире это случилось лишь с пятьюдесятью. Да и это, скорее всего, из-за того, что на момент провозглашения этих людей здоровыми болезнь полностью еще не отступила. Но это моих собеседников не волнует и в конце разговора они все равно желают мне выздоровления”.