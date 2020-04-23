23.04.2020, 08:05

Переболевший коронавирусом житель Эстонии: я не стал скрывать результаты и меня заклеймили. А многие переболели тайком и избежали такой участи

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Переболевший коронавирусом житель Эстонии: я не стал скрывать результаты и меня заклеймили. А многие переболели тайком и избежали такой участи
Foto: erakogu

Руководитель Выруского дома культуры Хейки Кельп рассказал изданию Maaleht о том, как переболел коронавирусом и как это отразилось на его отношениях с окружающими.

Мужчина заболел в середине марта, когда в один из вечеров почувствовал озноб. Также у него поднялась температура. ”Поскольку накануне один мой знакомый сообщил, что имел близкий контакт с заболевшим, я сразу собрал необходимые вещи и самоизолировался в квартире, которая у нас стояла пустая. Температура была ниже 38 градусов, но сразу же появился сухой кашель”, — рассказывает он.

Поскольку тогда информации о вирусе было немного, мужчина стал звонить на 112 и кризисный инфотелефон 1247. „Но мои симптомы оказались недостаточными для проведения теста. Просили звонить 112, если возникнут трудности с дыханием. Через несколько дней мне все-таки сообщили, что я занесен в список тех, кому положен анализ. Результаты оказались положительными. Так что я стал официально больным коронавирусом”, — продолжает он.

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”Я сообщил о своей болезни всем знакомым и коллегам, с которыми контактировал последние дни. […] Ожидание, небольшая температура, небольшой кашель, ночные кошмары. Утром я просыпался весь мокрый. Пил всевозможные тонизирующие травяные чаи и напитки”.

Через две недели температура У Кельпа ушла окончательно, но кашель пока сохранялся. Несмотря на то, что по мнению семейного врача мужчина выздоровел и мог вернуться в общество, он решил все-таки еще на неделю остаться на карантине. ”Мне звонили из полиции. Спрашивали, где я нахожусь и нужна ли помощь. Я поблагодарил и ответил, что прошло две недели и сейчас проблем нет. Даже еда и питье имеются”.

Мужчина отметил, что во время болезни получал очень много телефонных звонков, но когда речь зашла о выздоровлении и возвращении в социум, особой поддержки он не встретил: ”Телефонные разговоры заканчиваются довольно одинаково: кому-то в моем голосе слышится хрипотца, кому-то — покашливание”.

”Я поясняю, что как минимум последние 15 лет каждую весну у меня появляется аллергический кашель, и даже бывало, что полностью пропадал голос. Но никто не слушает. Многие отвечают, что болезнь может вернуться. Я говорю им, что тоже читал об этом, но примерно из полумиллиона заболевших в мире это случилось лишь с пятьюдесятью. Да и это, скорее всего, из-за того, что на момент провозглашения этих людей здоровыми болезнь полностью еще не отступила. Но это моих собеседников не волнует и в конце разговора они все равно желают мне выздоровления”.

”Встречаться и общаться со мной, к сожалению, не хочет никто, потому что официальный диагноз я получил, а вот официально выздоровевшим меня никто не объявлял. Подчеркну, что нормальное общение не возобновилось ни с кем”.

Кельп говорит, что по-прежнему ходит в маске, хотя, получив иммунитет, не обязан этого делать. ”Но общество боится. Почему? Потому что я официально сдал анализы и не стал скрывать результаты. Все эти десятки тысяч людей, которые заболевают и выздоравливают, якобы от простуды, избежали всей этой ерунды. А вот законопослушных людей заклеймили”, — сокрушается он.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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