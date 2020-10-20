Переход через железнодорожные пути в Ярве обещают построить уже в этом году

”За торговым центром Ярве есть место, где уже давно был необходим официально разрешенный железнодорожный переход, его долго ждали, и мы рады сообщить, что теперь эта проблема будет решена, ведь люди часто рисковали жизнью, переходя в неположенном месте. Благодарим всех партнеров, с кем смогли воплотить в жизнь, столь важный для нашего района проект. Уже завершено покрытие участка от улицы Тервизе до железной дороги, на всем участке дороги, также планируется установить уличное освещение”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В настоящее время идёт проектирование железнодорожного перехода, после того, как будет получено разрешение на строительство, можно будет приступить к работам.

”Строительство железнодорожного перехода за торговым центром Ярве — важный шаг вперед, как с точки зрения безопасности, так и для удобства людей. В настоящее время, Eesti Raudtee активно занимается проеком и мы надеемся, что сможем начать строительство уже в начале ноября. Мы хотим открыть полноценный железнодорожный переезд уже в этом году”, — сказал руководитель отдела строительства Eesti Raudtee Рихо Вяткин.