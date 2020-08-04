"Перегибать палку не намерены". Как школы готовятся к новому учебному году
Министерство образования не стало выносить конкретных предписаний относительно организации учебной работы, однако предоставило рекомендации, пишет Eesti Päevaleht.
Министерство образования не стало выносить конкретных предписаний относительно организации учебной работы, однако предоставило рекомендации, пишет Eesti Päevaleht.
По словам консультанта коммуникационного отдела министерства Маргит Капак, образовательное учреждение вместе с ее содержателем отвечает за безопасность учителей и учеников. При принятии решений школа должна исходить из ситуации в целом и эпидемиологической обстановки в конкретном регионе в частности.
”Министерство готовится к осени согласно сценарию Департамента здоровья. По плану первостепенная задача — локальное обнаружение и сдерживание заболеваемости. Также важно избежать полного закрытия образовательных учреждений”, — сказала Капак. Она подчеркнула, что образовательные учреждения должны быть готовы к быстрой реакции и реорганизации учебного процесса.
Министерство рекомендует школам перед началом учебного года заключить договоренности, касающиеся организации учебного процесса; продумать алгоритм действий при подозрении или выявления случая заболевания; запастись средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами; в случае необходимости усовершенствовать знания учителей в цифровой сфере.
Главный специалист развития здоровья Департамента здоровья Аге Тамм сказала, что в сотрудничестве со школами они произвели ряд подготовительных мероприятий, учтя опыт весенней вспышки. Более точные модели будут готовы в течение августа.
”Мы готовы к разным сценариям, но никаких специальных подготовительных мероприятий мы не проводим и панику не сеем”, — сказал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. ”Перегибать палку различными мерами мы не будем, но и без внимания ситуацию не оставим”, — добавил он.
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