"Перегибать палку не намерены". Как школы готовятся к новому учебному году

По словам консультанта коммуникационного отдела министерства Маргит Капак, образовательное учреждение вместе с ее содержателем отвечает за безопасность учителей и учеников. При принятии решений школа должна исходить из ситуации в целом и эпидемиологической обстановки в конкретном регионе в частности.

”Министерство готовится к осени согласно сценарию Департамента здоровья. По плану первостепенная задача — локальное обнаружение и сдерживание заболеваемости. Также важно избежать полного закрытия образовательных учреждений”, — сказала Капак. Она подчеркнула, что образовательные учреждения должны быть готовы к быстрой реакции и реорганизации учебного процесса.

Министерство рекомендует школам перед началом учебного года заключить договоренности, касающиеся организации учебного процесса; продумать алгоритм действий при подозрении или выявления случая заболевания; запастись средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами; в случае необходимости усовершенствовать знания учителей в цифровой сфере.

Главный специалист развития здоровья Департамента здоровья Аге Тамм сказала, что в сотрудничестве со школами они произвели ряд подготовительных мероприятий, учтя опыт весенней вспышки. Более точные модели будут готовы в течение августа.

”Мы готовы к разным сценариям, но никаких специальных подготовительных мероприятий мы не проводим и панику не сеем”, — сказал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур. ”Перегибать палку различными мерами мы не будем, но и без внимания ситуацию не оставим”, — добавил он.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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