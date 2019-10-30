Передвижение на электросамокатах будет регулировать закон
В эстонское законодательство планируется ввести понятие "легкое персональное средство передвижения" (kergliikur), к которому будут относиться средства передвижения, предназначенные для перевозки одного человека, приводимые в движение электричеством или иным источником энергии и имеющие максимальную скорость 25 км/ч, решила комиссия по вопросам дорожного движения при правительстве Эстонии.
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