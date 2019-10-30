30.10.2019, 14:50

Передвижение на электросамокатах будет регулировать закон


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Bolt
Elektriline tõukeratasFoto: Rauno Volmar

В эстонское законодательство планируется ввести понятие "легкое персональное средство передвижения" (kergliikur), к которому будут относиться средства передвижения, предназначенные для перевозки одного человека, приводимые в движение электричеством или иным источником энергии и имеющие максимальную скорость 25 км/ч, решила комиссия по вопросам дорожного движения при правительстве Эстонии.

Министерство экономики и коммуникаций предложило комиссии три возможных варианта законодательного регулирования, отметив, что дискуссии пока продолжаются, пишет rus.err.ee.

Тем не менее, по оценке министерства, передвижение на электросамокатах и в дальнейшем будет разрешено только на пешеходных участках дороги, а выезд на проезжую часть им может быть разрешен только в виде исключения, если пешеходный участок отсутствует.

При движении по проезжей части к самокатам будут применяться такие же ограничения, как и к велосипедистам: ограничение по возрасту 10 лет с обязательным наличием права на управлением велосипедом. Лица младше 16 лет при движении на электросамокате будут обязаны носить велосипедный защитный шлем.

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