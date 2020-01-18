18.01.2020, 09:10
Передвигайтесь осторожно! Департамент предупреждает: сегодня многие участки дорог будут скользкими
Департамент шоссейных дорог предупреждает, что сегодня многие участки дорог по всей стране будут скользкими.
Департамент шоссейных дорог предупреждает, что сегодня многие участки дорог по всей стране будут скользкими.
Согласно данным, температура на дорогах будет стремиться к минусу и на многих дорожных участках есть опасность образования льда. Особенно скользкими могут быть боковые и лесные дороги.
Передвигайтесь осторожно!
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