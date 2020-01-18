18.01.2020, 09:10

Передвигайтесь осторожно! Департамент предупреждает: сегодня многие участки дорог будут скользкими


EST 5
Jäised teeolud Viljandimaal
Pilt on illustratiivne - kahjuks praegu libedust nii hästi näha ei ole.Foto: Kenno Soo

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что сегодня многие участки дорог по всей стране будут скользкими.

Согласно данным, температура на дорогах будет стремиться к минусу и на многих дорожных участках есть опасность образования льда. Особенно скользкими могут быть боковые и лесные дороги.

Передвигайтесь осторожно!

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