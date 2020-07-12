"Перед матчами тоже крашусь". Лучшая гандболистка Эстонии родилась в Копли, а играет в Люксембурге

Алина Молькова — лучшая гандболистка Эстонии в 2016, 2018 и 2019 годах (три раза, а ей всего 22 года!). Единственная эстонская гандболистка, играющая за рубежом. Родилась в Пыхья-Таллинне, училась в обычных школах: в 15-й Карьямаа и 31-й Эхте. После окончания гимназии переехала в Исландию, играть за Reykjavik-vikingur. Отыграв три сезона, собрала чемодан, купила французский разговорник и отправилась в сердце Европы — Люксембург — забивать за клуб CHEV Diekirch.

В ходе разговора с журналистом RusDelfi Виталием Бесчастным Алина так и не смогла пояснить, как у нее все это получилось: сразу после простой, не спортивной школы и трех тренировок в неделю переехать играть в Исландию. До этого поступить в университет на заочное, попотеть на паркете сборной Эстонии по гандболу и баскетболу и посудить игры мужского чемпионата.

Красавица, чемпионка, беспартийная





”Я всегда к этому стремилась, уже с 14 лет понимала, что хочу пробиться в профессиональный спорт. И у меня это получилось”, — рассказывает воспитанница таллиннского SK Reval Sport.

Молькова уехала покорять гандбольную Европу в 18 лет. ”Предложение от исландского клуба Reykjavik-Vikingur поступило еще до выпуска. В марте со сборной Эстонии ездила на турнир в Грузию, там хорошо себя показала, и потом мне предложили хороший контракт. Я долго не думала и согласилась”, — вспоминает лучшая гандболистка Эстонии.

Старт карьеры Мольковой не был четким, как предложение исландцев. Алина в первом классе записалась на обычную школьную секцию — по народному мячу. Через год уже появился гандбол, к счастью, для нее и для гандбола, ей больше понравилось забивать, а не выбивать.

”Мой тренер был борцом. Изначально не знал, как играть в гандбол. На первой тренировке в 15-й школе он посадил нас, взял книгу с правилами и зачитал, как играть: можно делать только три шага с мячом и так далее. Это было азартом — изучить что-то новое”.

В 10 лет появился еще один вид спорта — баскетбол. ”В 10 лет попробовала баскетбол, тренировалась до 15 лет, параллельно играя в гандбол. В 14 лет пригласили в юношескую сборную по баскету. Потом в один момент нужно было выбирать — соревнования по гандболу или баскетболу. В гандболе видела больше перспектив”. Так она и продолжила: тренироваться всего три раза в неделю, что по меркам профессиональной подготовки будущих звезд — крайне редко.