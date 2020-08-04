Перебравшемуся из Антсла в Валгамаа лагерю хиппи снова придется переехать

Участники лагеря, организованного движением хиппи Rainbow Gathering, теперь переберутся на новое место у реки Койва.

Закрытие лагеря в окрестностях Тахева объяснили отсутствием согласования с Центром управления государственным лесом (RMK), в связи с чем Инспекция окружающей среды дала устное распоряжение освободить это место.

"Мы обратились к участникам лагеря и предложили им несколько альтернативных мест", — сообщил лесничий Валгаского уезда Ристо Сепп, по словам которого лагерь не находился в зоне отдыха, а на использование земли не было получено предварительного согласия.