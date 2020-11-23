Переболевший коронавирусом житель Эстонии: два месяца спустя часть симптомов никуда не исчезает

"До того, как я сам подцепил коронавирус, мое отношение было — как у многих людей, — что я, конечно, не хочу заболеть, но даже если я его подцеплю, не случится ничего страшного и я просто переболею им, как какой-нибудь обычной простудой, и больше ничего. Я не позволял распространению коронавируса повлиять на свою обычную жизнь и ездил путешествовать, хотя немного осторожнее и избегая многолюдных мест", — написал Руус в социальной сети.

В последние недели и теперь, когда он через два месяца после заболевания коронавирусом по-прежнему не вернул свое прежнее здоровье, его отношение совсем другое.

"В начале болезни, когда я несколько дней был уже довольно прилично болен, я еще думал, что ах, ничего страшного, самочувствие, конечно, ужасное, но, конечно, скоро пройдет, как грипп, которым я переболел в начале этого года", — поделился Руус.

"По моему лицу, наверное, вообще не видно, чтобы что-то было не так, но теперь у меня с момента заболевания прошло уже несколько недель и результат теста на коронавирус в последний раз уже не был положительным, но часть симптомов никуда не исчезает. Ежедневно меня сопровождает сильная усталость, головокружение, слабая боль в груди и общее плохое самочувствие и еще некоторые симптомы, в связи которых с коронавирусом я еще не уверен. И под этой сильной усталостью я подразумеваю почти полное отсутствие энергии и слабость, которая делает и повседневные действия очень трудными и при которой не помогает и как следует выспаться, потому что просыпаешься все равно уставшим и эта усталость и сонливость и в течение дня никуда не исчезают", — рассказал мужчина.

По словам Рууса, он заболел будучи в Испании, когда контактировал с местной семьей, в случае которой позже выяснилось, что у большинства из них уже были симптомы — в том числе очень специфические симптомы коронавируса, такие как исчезновение запаха и вкуса, — но считая, что это ведь, наверное, просто какая-нибудь простуда, продолжали жить обычной жизнью и ходили на работу. "Конечно, позже, когда я уже заболел, некоторые из них сделали тест и узнали, что это был все-таки коронавирус".