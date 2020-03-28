Переболевший коронавирусом Калле Паллинг провел заседани волостного собрания Харку, умолчав о болезни

"Я жведь не вчера родился и не дурак, чтобы пойти больным на собрание. Я использовал все меры предосторожности, зная, что по подтверждению врача я здоров", — сказал Паллинг в свою защиту.

Он подтвердил, что не сообщил другим участникам собрания, что недавно переболел коронавирусом, так как был уже здоров.

Паллинг рассказал, что сделанный 12 марта тест на коронавирус оказался положительным. Повторный тест ему не делали, но врачи говорят, что опасность заражения исчезает после двух дня с момента исчезновения симптомов.

После появления информации об инциденте в СМИ Паллинг попросил семейного врача выдать ему удостоверение о том, что он здоров. Паллинг предоставил удостоверение СМИ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!