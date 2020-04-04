Переболевшая коронавирусом 78-летняя жительница Сааремаа: этот вирус прямо запрыгнул на меня!

До живущей в деревне на востоке Саарема пожилой женщины вирус добрался через ее дочку. Дочь 8 марта ехала в одной машине с человеком, который контактировал с итальянскими волейболистами. Через день этот человек стал плохо себя чувствовать, а тест показал положительный результат.

Когда дочь пришла к матери 10 марта, то чувствовала себя хорошо, температура появилась только на следующий день. 12 марта поднялась температура у 78-летней матери, а 14 марта состояние и вовсе ухудшилось.

"Дочка сдала анализы у больницы, ко мне приехала скорая", — говорит женщина.

"Через несколько дней дочь посмотрела в интернете результаты — оба теста оказались положительными. Мне лично об этом никто не сообщил. После пару раз позвонили и спросили, как здоровье".

Болезнь протекала с невысокой температурой: 37,2–37,4. Только одну ночь поднялась до 38. По словам женщины, ей несколько дней не хотелось есть. Она не чувствовала запахов и вкуса. Особого кашля не было, но болела голова.

Через неделю матери и дочери стало лучше, а новый тест показал, что они здоровы. "Мы рады, что вирус прошел так легко. Этот вирус просто запрыгнул на меня. Представляешь, здесь, в конце Сааремаа, где почти нет людей!" — добавила она.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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