Переболевшая коронавирусом 78-летняя жительница Сааремаа: этот вирус прямо запрыгнул на меня!(5)
Журналист Maaleht Бианка Микович поговорила с 78-летней женщиной о ее состоянии во время болезни коронавирусом.
Журналист Maaleht Бианка Микович поговорила с 78-летней женщиной о ее состоянии во время болезни коронавирусом.
До живущей в деревне на востоке Саарема пожилой женщины вирус добрался через ее дочку. Дочь 8 марта ехала в одной машине с человеком, который контактировал с итальянскими волейболистами. Через день этот человек стал плохо себя чувствовать, а тест показал положительный результат.
Когда дочь пришла к матери 10 марта, то чувствовала себя хорошо, температура появилась только на следующий день. 12 марта поднялась температура у 78-летней матери, а 14 марта состояние и вовсе ухудшилось.
"Дочка сдала анализы у больницы, ко мне приехала скорая", — говорит женщина.
"Через несколько дней дочь посмотрела в интернете результаты — оба теста оказались положительными. Мне лично об этом никто не сообщил. После пару раз позвонили и спросили, как здоровье".
Болезнь протекала с невысокой температурой: 37,2–37,4. Только одну ночь поднялась до 38. По словам женщины, ей несколько дней не хотелось есть. Она не чувствовала запахов и вкуса. Особого кашля не было, но болела голова.
Через неделю матери и дочери стало лучше, а новый тест показал, что они здоровы. "Мы рады, что вирус прошел так легко. Этот вирус просто запрыгнул на меня. Представляешь, здесь, в конце Сааремаа, где почти нет людей!" — добавила она.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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