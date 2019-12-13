Пентус-Розиманнус: открываются большие возможности для посткризисного возрождения Ида-Вирумаа

”Это — хорошая возможность показать, что Эстония способна быть в этом процессе в числе ведущих стран и предложить свои решения, — сказала Пентус-Розиманнус. — Переход на климатическую нейтральность — это наиболее масштабный проект Европейского союза на ближайшие десятилетия. Он также открывает большие возможности для эстонских университетов, ученых и технологических предприятий. Кроме того, Эстония выступает с предложениями уже сейчас”.

Пентус-Розиманнус подчеркнула, что для сокращения воздействия климата важны как совместная деятельность, так и индивидуальный вклад каждой из стран. ”Успеха добьются те, кто стартует раньше, будет действовать эффективнее и объединит усилия государственного, частного сектора и научной общественности”, — пояснила Пентус-Розиманнус,

”Представленное вчера ”Зеленое соглашение” Европейской комиссии призвано, наряду с дополнительным финансированием, направить 100 миллиардов евро на поддержку наиболее уязвимых регионов. Безусловно, эти средства следует использовать на постсланцевое возрождение Ида-Вирумаа. В рамках нового семилетнего финансового плана ЕС Эстония заинтересована в увеличении финансирования эстонской науки для подготовки технологического скачка”, — сказала Пентус-Розиманнус.