13.12.2019, 19:15

Пентус-Розиманнус: открываются большие возможности для посткризисного возрождения Ида-Вирумаа


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Eesti Energia
Auvere elektrijaamFoto: Priit Simson

Сегодня в Мадриде член комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Кейт Пентус-Розиманнус примет участие в проходящих на высшем уровне дебатах по климатической политике. Она представит возможности использования эстонских технологий для достижения климатической нейтральности. Ее оппонентом выступит вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

”Это — хорошая возможность показать, что Эстония способна быть в этом процессе в числе ведущих стран и предложить свои решения, — сказала Пентус-Розиманнус. — Переход на климатическую нейтральность — это наиболее масштабный проект Европейского союза на ближайшие десятилетия. Он также открывает большие возможности для эстонских университетов, ученых и технологических предприятий. Кроме того, Эстония выступает с предложениями уже сейчас”.

Пентус-Розиманнус подчеркнула, что для сокращения воздействия климата важны как совместная деятельность, так и индивидуальный вклад каждой из стран. ”Успеха добьются те, кто стартует раньше, будет действовать эффективнее и объединит усилия государственного, частного сектора и научной общественности”, — пояснила Пентус-Розиманнус,

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”Представленное вчера ”Зеленое соглашение” Европейской комиссии призвано, наряду с дополнительным финансированием, направить 100 миллиардов евро на поддержку наиболее уязвимых регионов. Безусловно, эти средства следует использовать на постсланцевое возрождение Ида-Вирумаа. В рамках нового семилетнего финансового плана ЕС Эстония заинтересована в увеличении финансирования эстонской науки для подготовки технологического скачка”, — сказала Пентус-Розиманнус.

Организатором дебатов в рамках международной климатической конференции выступает Европейская комиссия. Участие в них примут вице-президент комиссии Франс Тиммерманс, представитель предпринимательского сектора — исполнительный директор компании Iberdola Хосе Галан, представитель правительств государств-членов — член правительства Испании Тереза Рибера и представитель парламентов государств-членов — член Рийгикогу Кейт Пентус-Розиманнус.

Опубликованное вчера ”Зеленое соглашение” ЕС посвящено борьбе с изменением климата и целям по сохранению окружающей среды. Оно включает в себя сферы транспорта, энергетики, сельского хозяйства, циркулярной экономики и биологического многообразия. К 2035 году Европейский союз должен сократить объем выбросов парниковых газов на 55 %. К 2050 году — достичь климатической нейтральности, т.е. количество выбросов углекислого газа в атмосферу не должно превышать количества, которое может быть поглощено естественным путем.

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