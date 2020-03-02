02.03.2020, 07:23

Пентагон заказал партию противотанковых комплексов для Эстонии и Грузии


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Tankitõrjesüsteemi Javelin lahinglaskmine
Tankitõrjesüsteemi Javelin lahinglaskmineFoto: Rauno Volmar

Министерство обороны США разместило заказ в компании Raytheon/Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставки в Эстонию, Грузию и еще 14 государств.

По данным грузинских СМИ, стоимость заказа составляет 18,4 млн долларов, сообщает RusErr со ссылкой на радионовости ERR.

По условиям контракта, партия Javelin должна быть готова к 25 июня.

Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin были поставлены в Эстонию пять лет назад.

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