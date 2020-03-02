02.03.2020, 07:23
Пентагон заказал партию противотанковых комплексов для Эстонии и Грузии
Министерство обороны США разместило заказ в компании Raytheon/Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставки в Эстонию, Грузию и еще 14 государств.
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