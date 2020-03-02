Пентагон заказал партию противотанковых комплексов для Эстонии и Грузии

По данным грузинских СМИ, стоимость заказа составляет 18,4 млн долларов, сообщает RusErr со ссылкой на радионовости ERR.

По условиям контракта, партия Javelin должна быть готова к 25 июня.

Первые противотанковые ракетные комплексы Javelin были поставлены в Эстонию пять лет назад.