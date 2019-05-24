Пенсионные удостоверения технически невозможно привязать к ID-карте

В министерстве также взвешивали план привязать пенсионное удостоверение и карту лица с недостатком здоровья к ID-карте, но это оказалось технически невозможно, поэтому с 1 июля вышеупомянутые карты перестанут выдавать по отдельности, так как их заменит единая пластиковая карточка.

Невозможность привязать эти удостоверения к ID-карте советник Министерства социальных дел Оскар Лепик обосновал тем, что многие предприятия, предлагающие льготы пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, технически не способны проверять право на льготу с ID-карт.

Согласно отправленному на согласование законопроекту, после перехода на пластиковые карточки бумажные пенсионные удостоверения продолжат действовать, поэтому ходатайствовать о новой карте их владельцам не нужно.

Если у пенсионера будет обнаружен недостаток здоровья, то в Департаменте социального страхования он получит единую пластиковую карточку с данными как о пенсионном статусе, так и инвалидности.

С 2020 года в Эстонии людям с недостатками здоровья начнут выдавать удостоверения европейского образца.