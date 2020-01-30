Пенсионная реформа: соцдемы просят Кальюлайд не провозглашать принятые Рийгикогу поправки(14)
Социал-демократы обратились к президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не провозглашать принятые вчера Рийгикогу поправки к закону о накопительной пенсии.
Социал-демократы обратились к президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не провозглашать принятые вчера Рийгикогу поправки к закону о накопительной пенсии.
По словам соцдемов, некоторые пункты законопроекта противоречат Конституции. Представители партии отмечают в своем письме президенту, что закон имеет очень существенное экономическое, социальное и правовое влияние и несет в себе большие риски.
Социал-демократы отмечают, что по Конституции граждане Эстонии имеют право на помощь от государства в старости, а принятые вчера поправки напрямую нарушают способность государства обеспечить своим гражданам достойную пенсию.
У президента есть 14 дней решить, провозглашать закон или вернуть в Рийгикогу.
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