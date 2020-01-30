Пенсионная реформа: соцдемы просят Кальюлайд не провозглашать принятые Рийгикогу поправки

По словам соцдемов, некоторые пункты законопроекта противоречат Конституции. Представители партии отмечают в своем письме президенту, что закон имеет очень существенное экономическое, социальное и правовое влияние и несет в себе большие риски.

Социал-демократы отмечают, что по Конституции граждане Эстонии имеют право на помощь от государства в старости, а принятые вчера поправки напрямую нарушают способность государства обеспечить своим гражданам достойную пенсию.

У президента есть 14 дней решить, провозглашать закон или вернуть в Рийгикогу.