30.01.2020, 12:12

Пенсионная реформа: соцдемы просят Кальюлайд не провозглашать принятые Рийгикогу поправки

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Пенсионная реформа: соцдемы просят Кальюлайд не провозглашать принятые Рийгикогу поправки
Foto: Tiit Blaat

Социал-демократы обратились к президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не провозглашать принятые вчера Рийгикогу поправки к закону о накопительной пенсии.

По словам соцдемов, некоторые пункты законопроекта противоречат Конституции. Представители партии отмечают в своем письме президенту, что закон имеет очень существенное экономическое, социальное и правовое влияние и несет в себе большие риски.

Социал-демократы отмечают, что по Конституции граждане Эстонии имеют право на помощь от государства в старости, а принятые вчера поправки напрямую нарушают способность государства обеспечить своим гражданам достойную пенсию.

У президента есть 14 дней решить, провозглашать закон или вернуть в Рийгикогу.

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