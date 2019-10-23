Пенсионеры ушли в слезах с организованного таллиннскими властями мероприятия: их выгнали из зала

В Таллинне уже несколько лет проходит серия мероприятий "Киноклуб для пожилых". В текущем сезоне фильмы можно посмотреть в Apollo в Solaris.

Читатель написал в редакцию Delfi, что вчера произошла чрезвычайно грустная и некрасивая история. "Проверяли, есть ли карта киноклуба, но никто не планировал, сколько людей придет, поместятся ли они в зал", — описал читатель. "Зал заполнился пенсионерами, сидячих мест больше не было и пространство под лестницей тоже заполнилось. Сказали, что в зал больше не пускают. Сколько людей осталось за дверью, я не видел. Тогда внезапно сообщили, что на ступеньках лестницы тоже нельзя сидеть и попросили лишних людей (30-35 человек) выйти из зала", — добавил он.

У части людей были даже слезы на глазах, и они были огорчены, что без причины так далеко приехали. В качестве альтернативы предложили на сегодня фильм о Константине Васильеве "Нестандартное мышление", целевая группа которого по большей части другая, чем у вышеупомянутой картины. "Приехали на общественном транспорте. С трудом передвигались, все-таки возраст 70 и больше", — огорчился читатель. Он удивляется, неужели организующие мероприятие чиновники не могли планировать, что к фильму такой большой интерес.