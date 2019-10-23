23.10.2019, 17:00

Пенсионеры ушли в слезах с организованного таллиннскими властями мероприятия: их выгнали из зала

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rus.delfi.ee
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Пенсионеры ушли в слезах с организованного таллиннскими властями мероприятия: их выгнали из зала
Põhja-Tallinna LOV

Во вторник многие столичные пенсионеры пошли в кинотеатр Apollo в торговом центре Solaris на организованное по инициативе городских властей мероприятие, где показывали "Аббатство Даунтон". К сожалению, значительная часть людей осталась за дверью.

В Таллинне уже несколько лет проходит серия мероприятий "Киноклуб для пожилых". В текущем сезоне фильмы можно посмотреть в Apollo в Solaris.

Читатель написал в редакцию Delfi, что вчера произошла чрезвычайно грустная и некрасивая история. "Проверяли, есть ли карта киноклуба, но никто не планировал, сколько людей придет, поместятся ли они в зал", — описал читатель. "Зал заполнился пенсионерами, сидячих мест больше не было и пространство под лестницей тоже заполнилось. Сказали, что в зал больше не пускают. Сколько людей осталось за дверью, я не видел. Тогда внезапно сообщили, что на ступеньках лестницы тоже нельзя сидеть и попросили лишних людей (30-35 человек) выйти из зала", — добавил он.

У части людей были даже слезы на глазах, и они были огорчены, что без причины так далеко приехали. В качестве альтернативы предложили на сегодня фильм о Константине Васильеве "Нестандартное мышление", целевая группа которого по большей части другая, чем у вышеупомянутой картины. "Приехали на общественном транспорте. С трудом передвигались, все-таки возраст 70 и больше", — огорчился читатель. Он удивляется, неужели организующие мероприятие чиновники не могли планировать, что к фильму такой большой интерес.

Мероприятие организовано в сотрудничестве трех районов — Кристийне, Пыхья-Таллинна и Кесклинна. Delfi обратился с вопросами к старейшине Кесклинна Владимиру Свету. Именно он в первой половине октября торжественно открывал сеанс киноклуба для пожилых в Apollo, где показывали отечественный фильм "Судья".

Что пошло не так при организации мероприятия и что в дальнейшем планируется делать лучше, чтобы пенсионеры не должны были оставаться за дверью кинозала?

Вместо того, чтобы ответить на вопросы, пресс-служба города прислала общее пресс-сообщение, где хвалят большой интерес к фильмам. Отмечают, что на следующие разы арендуют дополнительный зал.

"Конечно, жаль, что часть заинтересованных вчера не увидели фильм, но, безусловно, это поможет компенсировать предложенная взамен возможность. С другой стороны, рост интереса показывает, что мы смогли составить на текущий сезон кинопрограмму, которая пришлась по душе пожилым", — сказала заместитель старейшины Кесклинна Ану Аус.

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