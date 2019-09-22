Пенсионерка: в стране закрывают целые предприятия, а мы все твердим о русских школах и алкоголе

"Почему без разрешения государства я не могу спилить даже елку на своем участке? А когда рушатся огромные предприятия на Северо-Востоке, никто даже не проверяет!" — спросила бывший сотрудник Eesti Energia, пенсионерка из Кохтла-Ярве Мария Гудым.

"О чем мы говорим два года? О русских школах и акцизе на водку! Какое пьющее государство, ребята! Да это просто стыдно! Давайте расскажем о том, что у нас закрываются предприятия. Почему о закрытии турбин на Северо-Востоке не говорили уже два года назад? Давайте же что-то делать! Нам обещают, что в 2023 году откроют заводы. А до 23-го года нужно что-то делать, нам нужно как-то жить. У нас уже ни детей, ни внуков не осталось в городе!" — посетовала Мария.

"У нас в Нарве есть дом номер 18 и 22, а 20-го нет. Знаете, почему? Потому что людям нечем было платить за квартиру: их расселили, дом снесли. А Таллинн этого не видит! Тарифы растут!" — поддержал Марию еще один герой ток-шоу "Своя правда" Анатолий Еремин из Нарвы, десятки лет отработавший на госпредприятии Eesti Energia.