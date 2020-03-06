Пелоси: поддержку Балтийским государствам и Польше выражают обе партии Конгресса

Совместный визит парламентских делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в Конгресс США состоялся впервые. В центре внимания были темы, касающиеся безопасности в регионе, сдерживания провокационного поведения России и практической реализации ”Инициативы трех морей”.

В ходе встречи с Нэнси Пелоси и руководителями Комитета Сената по международным отношениям представлявшие парламент Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус и Андрес Сутт сосредоточились на дальнейшем сотрудничестве в сфере кибербезопасности и борьбы с операциями по оказанию влияния.

”Сквозной темой всех встреч стала дальнейшая оборонная помощь США. Важно, чтобы поддержку продолжали оказывать как демократы, так и республиканцы”, — отметила член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус.

”В ходе встречи влиятельные члены Палаты представителей и Сената выразили большой интерес к опыту Эстонии в сфере кибербезопасности и повышения осведомленности о киберугрозах. Мы, безусловно, стремимся к дальнейшему развитию отношений в этой области”.