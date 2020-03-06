Пелоси: поддержку Балтийским государствам и Польше выражают обе партии Конгресса

На встречах в Конгрессе Пентус-Розиманнус и Сутт также представили ”Инициативу трех морей”, саммит которой пройдет в этом году в Таллинне. Председатель депутатской группы по парламентским связям с США Андрес Сутт отметил: ””Инициатива трех морей” важна как для того, чтобы более тесно интегрировать государства Северной и Южной Европы, так и для того, чтобы предложить альтернативу политически мотивированным инвестициям России и Китая. Мы рады, что США решили вложить в фонд ”Инициативы трех морей” миллиард долларов”.
По словам Пентус-Розиманнус, важно время проведения совместного визита парламентских делегаций в США, так как именно сейчас Конгресс обсуждает оборонный бюджет на следующий год. ”Такие встречи — отличная возможность прямо и открыто обменяться мнениями по международным угрозам и обсудить развитие сотрудничества на практике”.
Помимо Нэнси Пелоси, члены парламентов также встретились в Вашингтоне с руководителями Комитета Сената по международным отношениям Джеймсом Ришем и Бобом Менендесом, руководителем подкомитета Палаты представителей по Европе Биллом Китингом, руководителем Комитета по разведке Адамом Шиффом и членом Комитета по энергетике и торговле Джоном Шимкусом.
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