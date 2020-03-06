06.03.2020, 08:55

Пелоси: поддержку Балтийским государствам и Польше выражают обе партии Конгресса


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Пелоси: поддержку Балтийским государствам и Польше выражают обе партии Конгресса
Foto: MARK WILSON, AFP

Делегации парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили США с совместным визитом, в рамках которого встретились с председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она заверила членов делегаций, что поддержку Балтийским государствам и Польше выражают обе партии Конгресса.

Совместный визит парламентских делегаций Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в Конгресс США состоялся впервые. В центре внимания были темы, касающиеся безопасности в регионе, сдерживания провокационного поведения России и практической реализации ”Инициативы трех морей”.

В ходе встречи с Нэнси Пелоси и руководителями Комитета Сената по международным отношениям представлявшие парламент Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус и Андрес Сутт сосредоточились на дальнейшем сотрудничестве в сфере кибербезопасности и борьбы с операциями по оказанию влияния.

”Сквозной темой всех встреч стала дальнейшая оборонная помощь США. Важно, чтобы поддержку продолжали оказывать как демократы, так и республиканцы”, — отметила член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус.

”В ходе встречи влиятельные члены Палаты представителей и Сената выразили большой интерес к опыту Эстонии в сфере кибербезопасности и повышения осведомленности о киберугрозах. Мы, безусловно, стремимся к дальнейшему развитию отношений в этой области”.

На встречах в Конгрессе Пентус-Розиманнус и Сутт также представили ”Инициативу трех морей”, саммит которой пройдет в этом году в Таллинне. Председатель депутатской группы по парламентским связям с США Андрес Сутт отметил: ””Инициатива трех морей” важна как для того, чтобы более тесно интегрировать государства Северной и Южной Европы, так и для того, чтобы предложить альтернативу политически мотивированным инвестициям России и Китая. Мы рады, что США решили вложить в фонд ”Инициативы трех морей” миллиард долларов”.

По словам Пентус-Розиманнус, важно время проведения совместного визита парламентских делегаций в США, так как именно сейчас Конгресс обсуждает оборонный бюджет на следующий год. ”Такие встречи — отличная возможность прямо и открыто обменяться мнениями по международным угрозам и обсудить развитие сотрудничества на практике”.

Помимо Нэнси Пелоси, члены парламентов также встретились в Вашингтоне с руководителями Комитета Сената по международным отношениям Джеймсом Ришем и Бобом Менендесом, руководителем подкомитета Палаты представителей по Европе Биллом Китингом, руководителем Комитета по разведке Адамом Шиффом и членом Комитета по энергетике и торговле Джоном Шимкусом.

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