Пельгулиннаский роддом отмечает 50-летие

”Ежегодно в Пельгулиннаском роддоме появляются на свет более 3000 детей, это значит, что каждый четвертый ребенок в Эстонии рождается именно здесь, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Трудолюбивый коллектив роддома характеризуют надежность, компетентность, этичность и заботливость. Здесь всегда исходят из интересов пациентов и семей”.

Роддом, который сейчас входит в состав женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, открыл свои двери в конце 1970 года. Первый малыш в Пельгулиннаском роддоме появился на свет 31 декабря 1970 года в 8:30 — родилась девочка весом 3900 граммов и ростом 51 см. С момента открытия роддома и до конца 2019 года врачи и акушерки приняли здесь 153 209 родов.

Руководитель клиники доктор Пирет Веэрус отметила, что построенное пол века назад здание вместе с персоналом больницы выполняют более широкую функцию, чем роддом. ”Нашей целью является защита здоровья женщин в самом широком значении. Мы занимаемся здоровьем женщин на протяжении всей их жизни — от преждевременно рожденных малышей до женщин самого солидного возраста. Более того, наши пациенты — это и те, кто еще не успел родиться”, — сказала Веэрус.