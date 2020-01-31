Пельгулиннаский роддом отмечает 50-летие

Сегодня в Эстонском музее кинематографа состоится научная конференция в честь 50-летия Пельгулиннаского роддома, в ходе которой будет дан обзор деятельности клиники за прошедшие пятьдесят лет.
”Ежегодно в Пельгулиннаском роддоме появляются на свет более 3000 детей, это значит, что каждый четвертый ребенок в Эстонии рождается именно здесь, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Трудолюбивый коллектив роддома характеризуют надежность, компетентность, этичность и заботливость. Здесь всегда исходят из интересов пациентов и семей”.
Роддом, который сейчас входит в состав женской клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы, открыл свои двери в конце 1970 года. Первый малыш в Пельгулиннаском роддоме появился на свет 31 декабря 1970 года в 8:30 — родилась девочка весом 3900 граммов и ростом 51 см. С момента открытия роддома и до конца 2019 года врачи и акушерки приняли здесь 153 209 родов.
Руководитель клиники доктор Пирет Веэрус отметила, что построенное пол века назад здание вместе с персоналом больницы выполняют более широкую функцию, чем роддом. ”Нашей целью является защита здоровья женщин в самом широком значении. Мы занимаемся здоровьем женщин на протяжении всей их жизни — от преждевременно рожденных малышей до женщин самого солидного возраста. Более того, наши пациенты — это и те, кто еще не успел родиться”, — сказала Веэрус.
Ляэне-Таллиннская центральная больница принимает женщин и семьи в самые разные периоды жизни. Помимо ведения беременности, приема родов и гинекологических процедур, в больнице проходит и консультирование семей и молодежи, прием новорожденных и лечение бесплодия. В больнице оказывается экстренная помощь, а также действует центр кризисной помощи для жертв сексуального насилия. Здесь также проходит обучение медицинского персонала на симуляционных аппаратах для помощи роженицам и новорожденным.
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