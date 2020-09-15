Пеэтер Рахнель президенту: самоуправления сейчас живут лучше, чем когда-либо раньше

”То, что местные самоуправления были слабыми, и часть их не всегда была способна в полном объеме выполнить определенные поручения со стороны государства — здесь президент права. Однако стоит подчеркнуть, что речь идет о печальных последствиях нахождения у власти реформистов. За время правления Центристской партии ситуация существенно изменилась. Хороший пример — действия правительства во время последнего кризиса. Если во время прошлого экономического кризиса 2009 года была урезана доходная база местных самоуправлений, то сейчас, самоуправлениям сохранена их доходная база”, — отмечает Рахнель.

Он добавил, что речь Кальюлайд на первом заседании осенней сессии стала отправной точной президентской кампании. ”Очень странно, что президент ”забыла” упомянуть в своей речи о том, что весной государство выделило местным самоуправлениям из дополнительного госбюджета 130 млн евро на смягчение последствий пандемии коронавируса и оживление экономики”, — напомнил Рахнель, добавив, что максимальный объем кредита самоуправлений можно было бы повысить с нынешних 60% до 80% от бюджета самоуправлений, чтобы более эффективно осуществлять инвестиции в инфраструктуру или покрывать долю самофинансирования в проектах структурных фондов ЕС.

По словам Рахнеля, к примеру, в Мульги за счет поддержки правительства и средств из структурных фондов удалось сделать многое. ”Пару лет назад был открыт современный центр здоровья, благодаря чему повысился уровень первичного медицинского обслуживания. В настоящее время министр социальных дел Танель Кийк работает над тем, чтобы решить проблему нехватки семейных врачей, тогда как правительства реформистов годами ее игнорировали. Благодаря поддержке Министерства образования и науки были проведены работы по реконструкции школьного стадиона, теперь это один из лучших спорткомплексов страны”, — отметил Рахнель.