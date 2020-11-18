Пеэтер Эрнитс: поведение Майлис Репс неприемлемо, и точка

Недавно Õhtuleht обнародовал, что министр образования Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Член EKRE и бывший центрист Пеэтер Эрнитс осудил поведение Репс.
Эрнитс написал в Facebook, что в ходе встречи с Майлис Репс спросил ее, что она думает о том, что ее водитель ежедневно возит ее детей в школу, на тренировки, на дни рождения.
"Майлис сказала, что все должно быть в порядке. Я так не считаю. У министра достаточно денег, чтобы самому платить за транспорт для своих детей. Поведение Майлис недопустимо, и точка", — написал Эрнитс.
Сайт Министерства юстиции korruptsioon.ee придерживается того же мнения. Там как раз описано, как в ходе злоупотребления водитель министерства превращается в личного помощника — все как в случае с Репс.
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