Пеэп Тальвинг: в региональной больнице рекордное число больных с COVID-19. Скорая помощь попадает под удар

По словам профессора Пеэпа Тальвинга,главного врача PERH, потребность в стационарном лечении COVID резко возросла и будет расти.
"Сегодня в региональной больнице 133 пациента с COVID, из них — 25 пациентов в отделении интенсивной терапии III уровня, 22 из них с контролируемым дыханием. Эти цифры отражают критическую ситуацию во всех больницах", — сказал Тальвинг.
"К сожалению, у нас также было 3 смерти за последние 24 часа, самым молодым из которых был 51-летний мужчина", - добавил он.
По словам Тальвинга, количество пациентов с COVID, нуждающихся в стационарном лечении, бесконтрольно растет. "Нас особенно беспокоят возможности для интенсивной терапии, — говорит он. — А также имеющиеся там ресурсы".
"Плановое лечение ограничено, сейчас проводится неотложное непандемическое лечение, — сказал доктор Тальвинг, добавив, что ситуация критическая и требует согласованных усилий. Самым важным для каждого человека по-прежнему остается нести личную ответственность.
"Сегодня каждый должен внести свой вклад в ограничение своих контактов и повышение безопасности своих близких, коллег, друзей и собственного здоровья, — сказал профессор Тальвинг, добавив: Региональная больница обеспечивает передовое лечение, мультимодальное лечение в онкологии и гематологии, современной сосудистой хирургии, кардиохирургии и нейрохирургии".
Тальвинг сказал, что больница благодарит всех пациентов, плановое лечение которых было отложено и которым иногда приходилось ждать дольше обычного, за их понимание.
Департамент здравоохранения объявил сегодня, что по состоянию на сегодняшнее утро в больницах Эстонии находятся в общей сложности 693 пациента с COVID-19, из которых 67 пациентов нуждаются в интенсивной терапии. Из них 46 находятся на контролируемом дыхании.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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