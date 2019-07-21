Педофил объявил голодовку, потому что не считает себя виновным в эксплуатации детей

Осужденный за ненадлежащее сексуальное обращение с детьми, хранение наркотиков и другие преступление в отношении детей 52-летний Валге полагает, что правовые органы предъявляют ему ложные сведения и сфабрикованные доказательства.

Он просит правительство, премьер-министра и министра юстиции обратиться в СМИ, чтобы призвать людей рассказать о несправедливости эстонского суда и прокуратуры.

В дополнение к бессрочной голодовке, Валге хочет отказаться от эстонского гражданства, потому что не считает возможным быть гражданином страны, которая допускает ”незаконные действия”.

О Валге

Один молодой человек в суде рассказал, что он познакомился с Валге, когда тот приехал на такси из магазина и, увидев мальчиков, спросил, пьют ли они водку, и позвал к себе в сад выпить. После этого они продолжили общаться. Мальчик стал сам звонить Валге. Другому молодому человеку Валге предлагал спиртное целых 50 раз. Один мальчик объяснил, что Валге трогал его за попу и, напившись, говорил, что у него чувства к мужчинам.

Валге поймали дважды. Сперва в апреле 2017-го его дом перерыл наркоотдел. В подвале у мужчины нашли 1050 таблеток тарена (их он якобы получил от своего отца, который был учителем гражданской обороны) и 15 ампул с содержащей тримеперидин жидкостью. Позже еще одну ампулу нашли у него дома.

Как минимум три раза педофил достиг цели. Один мальчик рассказал в суде, что за оральный секс Валге пообещал сделать бесплатную татуировку. Но в конце концов татуировка осталась незаконченной.

Второй молодой человек потребовал за оральный секс сотню. Он получил 50 евро, вторая половина так и осталась обещанием.