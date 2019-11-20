Педагоги тоже нуждаются в поддержке: в Таллинне внедряют новые методы учебной работы

На конференции будут затронуты и другие интересные темы. Так, директор детского сада Мустакиви Светлана Хрущева сделает доклад на тему ”Подари ребенку счастливое детство”, директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийз Сультс расскажет об инклюзивном образовании посредством образовательных обновлений. Также пройдут обсуждения, мастерские и т.д. Педагог Центра учебного консультирования Кайе Оясалу представит игровые техники общения с детьми, а эксперт по социальной педагогике Моника Аун расскажет о методике привлечения специально обученных собак.

Также в ходе конференции поблагодарят преданных своему делу специалистов. Благодарности за вклад в систему учебного консультирования, руководство и управление ею прозвучат в адрес директора Центра учебного консультирования Милены Погодаевой и руководителя образовательных опорных услуг Меривяльяской школы Урве Раудсепп-Альт. За вклад в подготовку и развитие системы поблагодарят также психолога Лилию Ткач, координатора Рууда Линд, консультанта Марику Леэмет, психолога-консультанта Кярт Кяэсель, логопедов Май Уудевальд и Кайю Марипуу, педагога Светлану Ботнарюк, Екатерину Черноусову и многих других.

Благодарность за сотрудничество также будет передана Таллиннскому центру Innove Rajaleidja, Таллиннскому центру душевного здоровья, Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения и Таллиннскому центру учебного консультирования.