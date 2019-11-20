20.11.2019, 18:25

Педагоги тоже нуждаются в поддержке: в Таллинне внедряют новые методы учебной работы


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Anonüümne igatsus proov
Anonüümne igatsus proovFoto: Jaanus Lensment

Завтра, 21 ноября, в 10:00 в Таллиннской гуманитарной гимназии (Койду, 97) состоится конференция ”10 лет учебного консультирования в Таллинне”, в ходе которой обменяются опытом поддержки индивидуального развития детей и поблагодарят специалистов, стоящих у истоков учебного консультирования.

Конференцию откроет вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, он подчеркнул, что город считает поддержку детей с особыми образовательными потребностями крайне важной. ”Число детей с особыми образовательными потребностями растет из года в год, поэтому нужно искать все новые возможности для оказания помощи. В 2009 году Таллинн инициировал проект по оказанию опорных образовательных услуг ”Таллиннский центр учебного консультирования”, который на сегодняшний день стал самостоятельным учреждением. Центр расширил свою деятельность и ведет работу в пяти районах города, а его консультанты стали экспертами в своей сфере, — сказал Белобровцев. — В связи с тем, что все больше внимания уделяется инклюзивному образованию, в поддержке нуждаются и учителя. На данный момент консультирование распространено и в учебных учреждениях, в школах и детских садах работают опорные специалисты, которые все чаще консультируют педагогов и родителей. На конференции выступят специалисты, у которых есть, чему поучиться”.

На конференции будут затронуты и другие интересные темы. Так, директор детского сада Мустакиви Светлана Хрущева сделает доклад на тему ”Подари ребенку счастливое детство”, директор Таллиннской художественной гимназии Мари-Лийз Сультс расскажет об инклюзивном образовании посредством образовательных обновлений. Также пройдут обсуждения, мастерские и т.д. Педагог Центра учебного консультирования Кайе Оясалу представит игровые техники общения с детьми, а эксперт по социальной педагогике Моника Аун расскажет о методике привлечения специально обученных собак.

Также в ходе конференции поблагодарят преданных своему делу специалистов. Благодарности за вклад в систему учебного консультирования, руководство и управление ею прозвучат в адрес директора Центра учебного консультирования Милены Погодаевой и руководителя образовательных опорных услуг Меривяльяской школы Урве Раудсепп-Альт. За вклад в подготовку и развитие системы поблагодарят также психолога Лилию Ткач, координатора Рууда Линд, консультанта Марику Леэмет, психолога-консультанта Кярт Кяэсель, логопедов Май Уудевальд и Кайю Марипуу, педагога Светлану Ботнарюк, Екатерину Черноусову и многих других.

Благодарность за сотрудничество также будет передана Таллиннскому центру Innove Rajaleidja, Таллиннскому центру душевного здоровья, Таллиннскому департаменту социального обеспечения и здравоохранения и Таллиннскому центру учебного консультирования.

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