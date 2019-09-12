12.09.2019, 09:28

Печатание — везде: Елизавета представила Эстонию на огромном турнире в Казани (выступал сам Путин). RusDelfi расспросил ее о древнем ремесле

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Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Печатание — везде: Елизавета представила Эстонию на огромном турнире в Казани (выступал сам Путин). RusDelfi расспросил ее о древнем ремесле
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Елизавета Чувпило из Эстонии в конце августа приняла участие в международном конкурсе Worldskills в Казани. RusDelfi поговорил с ней о том, как это было и зачем молодежь занимается печатанием, когда принтер уже существует.

В Казани прошел международный чемпионат по профессиональному мастерству Worldskills, где состязались 1300 человек из 63 стран и регионов. А на закрытии выступил даже Владимир Путин.

Умений на любой вкус — электроника, хлебопечение, флористика, ювелирное дело, информационная безопасность и другие (всего 56). Елизавета Чувпило представляла Эстонию в специальности "печатные технологии в прессе".

Enn Kerner

"Ты должен выполнить задание — напечатать изображение и ”совместить кресты”, то есть скрестить четыре цвета, чтобы получить нужный результат при максимальном тираже", — рассказывает Елизавета Чувпило о конкурсе.

На вопрос, какова ее роль, что она должна делать, Елизавета сравнила свое дело с работой обычного принтера, но только в больших масштабах. ”Там не одна кнопка ”печатать”, а 20. Не два листа, а 20. Самому нужно все настраивать: положение, цвета (основных всего четыре — синий, красный, желтый и черный). Занимаешься всем: резкой, печатью на дигитальной, четырех- и двухкрасочной машине. Помимо этого оценивается техника безопасности, например, девушки должны делать хвостик на голове. Плюс смотрят, как ты обращаешься с машиной".

Enn Kerner

В марте ее приняли как участницу и она начала подготовку с преподавателем Айво Бреннером. ”Были в пяти странах на обучении: во Франции, Финляндии, России, Латвии и Германии”, — говорит она.

В целом Елизавете понравились соревнования в Казани. По ее словам, она познакомилась с коллегами по цеху, с некоторыми поддерживает контакты и даже готовит международный проект.

Если говорить отдельно про печатание, то кажется, что это древнее ремесло, которое не интересно молодежи. Но Елизавета и турнир в Казани с этим не согласны.

”Это активно развивающаяся профессия. За работу в печатании отлично платят. Это отличный карьерный рост. Мне нравится сам процесс. В этом ремесле я вижу достаточно творчества, ты должен постоянно развиваться, учиться. Бесконечная практика”, — отмечает студентка.

Где работать?

С трудоустройством в данной сфере — проблем нет, говорит Чувпило.

”Печать — не только бумага. Это металл, ткань, кружки. Нас этому всему обучают. Я могу дальше сама выбрать свой путь: могу продолжить печатать на бумаге, а могу вообще сосредоточиться на своем хобби — печатании на футболках.

Сейчас одна из самых востребованных сфер — упаковка. Даже упаковка из-под молока — это тоже печать. Возможно, после окончания техникума буду преподавать первокурсникам и работать на себя".

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