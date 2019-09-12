Печатание — везде: Елизавета представила Эстонию на огромном турнире в Казани (выступал сам Путин). RusDelfi расспросил ее о древнем ремесле

В марте ее приняли как участницу и она начала подготовку с преподавателем Айво Бреннером. ”Были в пяти странах на обучении: во Франции, Финляндии, России, Латвии и Германии”, — говорит она.
В целом Елизавете понравились соревнования в Казани. По ее словам, она познакомилась с коллегами по цеху, с некоторыми поддерживает контакты и даже готовит международный проект.
Если говорить отдельно про печатание, то кажется, что это древнее ремесло, которое не интересно молодежи. Но Елизавета и турнир в Казани с этим не согласны.
”Это активно развивающаяся профессия. За работу в печатании отлично платят. Это отличный карьерный рост. Мне нравится сам процесс. В этом ремесле я вижу достаточно творчества, ты должен постоянно развиваться, учиться. Бесконечная практика”, — отмечает студентка.
Где работать?
С трудоустройством в данной сфере — проблем нет, говорит Чувпило.
”Печать — не только бумага. Это металл, ткань, кружки. Нас этому всему обучают. Я могу дальше сама выбрать свой путь: могу продолжить печатать на бумаге, а могу вообще сосредоточиться на своем хобби — печатании на футболках.
Сейчас одна из самых востребованных сфер — упаковка. Даже упаковка из-под молока — это тоже печать. Возможно, после окончания техникума буду преподавать первокурсникам и работать на себя".
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