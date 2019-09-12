Печатание — везде: Елизавета представила Эстонию на огромном турнире в Казани (выступал сам Путин). RusDelfi расспросил ее о древнем ремесле

В Казани прошел международный чемпионат по профессиональному мастерству Worldskills, где состязались 1300 человек из 63 стран и регионов. А на закрытии выступил даже Владимир Путин.

Умений на любой вкус — электроника, хлебопечение, флористика, ювелирное дело, информационная безопасность и другие (всего 56). Елизавета Чувпило представляла Эстонию в специальности "печатные технологии в прессе".

Enn Kerner

"Ты должен выполнить задание — напечатать изображение и ”совместить кресты”, то есть скрестить четыре цвета, чтобы получить нужный результат при максимальном тираже", — рассказывает Елизавета Чувпило о конкурсе.

На вопрос, какова ее роль, что она должна делать, Елизавета сравнила свое дело с работой обычного принтера, но только в больших масштабах. ”Там не одна кнопка ”печатать”, а 20. Не два листа, а 20. Самому нужно все настраивать: положение, цвета (основных всего четыре — синий, красный, желтый и черный). Занимаешься всем: резкой, печатью на дигитальной, четырех- и двухкрасочной машине. Помимо этого оценивается техника безопасности, например, девушки должны делать хвостик на голове. Плюс смотрят, как ты обращаешься с машиной".