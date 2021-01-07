Печальный рекорд: за сутки прибавилось 1104 случая заражения коронавирусом(70)
За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 148 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 104, или 15,4% от общего количества тестов.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 7 148 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 104, или 15,4% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 713 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 533 в Таллинне.
В Ида-Вирумаа прибавилось 155, в Тартумаа — 51, в Пярнумаа — 50 и в Ляэне-Вирумаа — 19 новых положительных результатов теста. В Вырумаа и Рапламаа прибавилось по 16 и в Валгамаа и Ярвамаа прибавилось по 14 новых случаев заражения. В Вильяндимаа прибавилось 11, в уезде Сааремаа — девять, в Йыгевамаа — семь, в уезде Хийумаа — пять новых случаев и в Ляэнемаа и Пылвамаа — по три новых случая заражения. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 582,48 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 13,4%.
За сутки открыли 44 новых истории болезни COVID-19 (из них три задним числом), в стационарном лечении нуждаются 394 пациента.
В Эстонии сделаны прививки против COVID-19 6 632 людям.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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