ПБК оштрафовали на 9000 евро. При повторном нарушении канал могут закрыть в течение месяца

В период с 20 марта по 5 апреля ”Первый Балтийский канал” незаконно транслировал новостные программы, созданные ”Первым каналом”. Таким образом, ПБК нарушил Закон об электронных СМИ, на основании которого была выдана лицензия на вещание. За данное нарушение NEPLP оштрафовала канал на 3000 евро.

С 15 по 28 июня этого года ПБК не обеспечил в достаточном объеме включение в сетку европейских аудиовизуальных произведений в Латвии, тем самым нарушив основное условие лицензии. Согласно директиве об услугах аудиовизуальных медиа, в еженедельной сетке вещания по меньшей мере 51% контента (кроме новостей, спортивных передач, рекламы, телевизионных магазинов) должны занимать созданные в ЕС передачи. В этот период их объем составил всего 17%-27% от всего вещания, что считается существенным нарушением. За это ПБК оштрафован на 6000 евро.

Канал получил предупреждение за несоблюдение условий, указанных в лицензии. Согласно Закону об электронных СМИ, если в течение месяца NEPLP повторно обнаружит нарушение, то разрешения на вещание ПБК может быть аннулировано.

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