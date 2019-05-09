Патрон Детской деревни SOS Кристи Каллас: доброта родителей не зависит от бедности или богатства

”Я выросла в бедности, и моя жизнь началась драматично, поскольку, когда мне было 6 месяцев, мою семью депортировали. Я сама этой поездки в вагоне для скота не помню, но по прибытию в Красноярский край я была на краю смерти и выжила только благодаря хорошим людям. Но за это время я не потеряла самое важное — любовь мамы и бабушки”, — рассказала Кристи Каллас.

”В последнее время в Эстонии много говорят о детской бедности. Все больше родителей не справляются с воспитанием детей, и мы должны искать причины в более глубоких изменениях общества. Самым важным фактором в воспитании детей является время — время, которое родитель проводит вместе с ребенком. Именно оно стало на данный момент дефицитом. Если у родителей нет времени, то ребенок берет пример со сверстников или с более старших детей. Если ценности тех, с кого берут пример, искажены, то это приводит к конфликту дома”, — сказала Каллас.

”Почему у родителей нет доверительных отношений с детьми? Почему они не умеют их выстроить? Главная проблема — это нехватка времени, проведенного вместе. Детьми или не занимаются вовсе, или все их свободное время распланировано. На сегодняшний день каждый десятый ребенок чувствует, что у мамы нет на него времени. Если в 1994-м году в Детскую деревню приехали сироты, то теперь приезжают социальные сироты. У них есть по меньшей мере один родитель, который не может их воспитывать — основной причиной является алкоголь и наркотики, а также социальная беспомощность”, — сказала Каллас.